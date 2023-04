Maxi multa contro la casa di riposo ma il giudice annulla la ’stangata’

Le violazioni rilevate dall’ispettorato del lavoro e dalla guardia di finanza, nel corso dei vari accertamenti nella casa di riposo, erano state parecchie. Al termine dei vari sopralluoghi, condotti tra il settembre 2016 e l’aprile 2017, ai gestori di una struttura privata per anziani di Santarcangelo erano state contestate molte irregolarità che andavano dal non aver messo in regola alcuni dipendenti, al non aver concesso (ad alcuni di loro) i giorni di riposo che spettavano. Una delle dipendenti, secondo quanto era stato ricostruito, avrebbe addirittura lavorato per 208 giorni senza che fosse stato comunicato alle autorità competenti l’inizio del suo contratto. Le violazioni contestate erano costate care ai gestori della casa di riposo, che si erano visti notificare multe per un ammontare complessivo di oltre 150mila euro. Nel frattempo la casa di riposo ha cambiato nome e gestori, ma chi li ha preceduti non dovrà pagare un solo euro di sanzione. Questo perché, come ha stabilito il giudice del lavoro Lucio Ardigò accogliendo le obiezioni presentate degli avvocati Davide Grassi e Gaia Galeazzi, legali degli ex gestori, le multe sono state notificate troppo in ritardo. Documenti alla mano, i legali hanno dimostrato che le multe sono arrivate oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge.

Un’obiezione a cui si era opposto l’ispettorato territoriale del lavoro, che nel corso degli anni aveva intimato varie ingiunzioni di pagamento. Il giudice Ardigò, con la sentenza emessa la scorsa settimana (il 13 aprile) ha accolto la tesi degli avvocati degli ex gestori della casa e annullato le ingiunzioni di pagamento, condannando anche l’ispettorato del lavoro a pagare le spese processuali.

Sulle contestazioni mosse alla cooperativa che gestiva la struttura per anziani, non si è nemmeno entrati nel merito. Contestazioni pesanti, che avevano portato l’ispettorato territoriale del lavoro a quantificare (con diversi verbali fatti tra il 2016 e il 2017) multe per un totale di oltre 150mila euro. Tra le irregolarità rilevate, i mancati giorni di riposo per alcuni dipendenti e, soprattutto, l’aver fatto prestare servizio a una decina di loro senza aver prima comunicato l’avvio del contratto di lavoro. Accuse a cui i legali erano pronti a ribattere, ma non c’è stato nemmeno il bisogno di farlo. Secondo il giudice Ardigò è giusta l’obiezione mossa dagli avvocati, secondo cui le multe sono state notificate in ritardo, quando i termini di legge per farlo erano già scaduti. Un errore procedurale che ha salvato gli ex gestori dal salatissimo conto presentato dall’ispettorato del lavoro.