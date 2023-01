Maxi piano contro gli incendi, droni a guardia dei boschi

Droni per avvistare tempestivamente gli incendi nei boschi e fare un’accurata ricognizione del territorio. E ancora: interventi per mantenere i boschi in condizioni ottimali, più manutenzione, adeguamento degli invasi e dei punti di approvvigionamento idrico. Sono alcune delle opere previste per l’alta Valmarecchia, grazie al piano ad hoc della Regione, che ha stanziato 522mila euro per i vari interventi. Un piano che prevede azioni mirate su 33 ettari di bosco, 15 km di piste e strade, l’acquisto di vasche mobili e un drone. "Purtroppo – dice l’assessore regionale Barbara Lori – ci troviamo a dover fare i conti con stagioni estive sempre più calde, che accrescono il rischio degli incendi boschivi". Per questo motivo "vanno messe in campo azioni mirate – continua la Lori – che puntino sulla prevenzione e sulla la mitigazione. Il progetto è stato condiviso già con la Protezione civile, i carabinieri forestali e i vigili del fuoco".