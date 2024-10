"Maxi piano per strade e parchi. Riapriremo il museo Tonino Guerra"

È stato il suo mantra in campagna elettorale... "Vogliamo fare di Santarcangelo la città dei 15 minuti". Una città in cui tutti i servizi siano facilmente e velocemente accessibili a ogni cittadino. "E ora quel progetto inizierà a prendere forma – assicura il sindaco Filippo Sacchetti – con i prossimi interventi che avvieremo". Sacchetti rilancia il piano, facendo il bilancio dei primi cento giorni di mandato insieme alla vicesindaca Michela Mussoni.

"Durante l’estate è stata potenziata la pulizia dei nostri parchi: i passaggi sono passati da uno a tre a settimana. Abbiamo installato nuovi cestini e, insieme ai volontari dell’associazione Rimini smoke box, è partita l’iniziativa di raccolta dei mozziconi nel parco dei Cappuccini (che si ripeterà anche oggi e andrà avanti nelle prossime settimane)", dicono Sacchetti e la Mussoni. Restando alle aree verde, il Comune ha approvato il progetto di riqualificazione del parco Spina (50mila euro) e sono in corso i lavori al Francolini, dove presto aprirà uno skate park. "Anche le

scuole, prima della riapertura, sono state oggetto di importanti e mirati lavori di manutenzione", con 50mila euro per i lavori su impianti, infissi, giochi esterni nei giardini, a cui si aggiungono i lavori di Anthea per la sistemazione del verde. Capitolo viabilità: tra i lavori verso la conclusione quelli a San Vito, per la maxi rotatoria tra le vie Tolemaide e Vecchia Emilia (in funzione da settimane) e la pista ciclopedonale, mentre "in tutto il territorio proseguono i lavori di ripristino dopo l’alluvione del 2023". E a breve "partiranno la riqualificazione della pista ciclabile lungo la Santarcangiolese e i lavori per quella di via Casale Sant’Ermete". Per le strade "è allo studio un consistente piano di riasfaltature". E su questo Sacchetti e i suoi dovranno lavorare parecchio, vista la pessima condizione in cui versano parecchie strade a Santarcangelo, anche a causa dei vari cantieri alle reti e ai sottoservizi.

Dai cantieri per le strade a quelli imminenti "sui luoghi che presto verranno riaperti e restituiti alla comunità: dal museo di Tonino Guerra al Monte di Pietà (è chiuso da anni) all’ex trattoria Iolanda, che presto ospiterà l’ambulatorio del medico di base di Canonica e Montalbano", fino alla sistemazione delle ex carceri di via Pio Massani. Già aperto da alcuni giorni il nuovo centro giovani LABO380, realizzato all’interno dell’ex scuola del Bornaccino. "Per rendere Santarcangelo ancora più accogliente, vivibile, pulita e connessa nel nostro progetto della ’città dei 15 minuti’ – concludono Sacchetti e la Mussoni – siamo partiti dalla cura del verde pubblico. Ma siamo solo all’inizio".