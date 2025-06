Maxi-progetto per mettere a nuovo la rete idrica. Saranno realizzati novecento metri di tubazioni

Un progetto strategico da 400mila euro, finanziato con risorse del Pnrr, darà nuovo impulso alla modernizzazione della rete idrica di Santarcangelo di Romagna. È stato infatti approvato dalla Giunta comunale l’intervento che porterà alla realizzazione di una nuova condotta tra il serbatoio Case Nuove e la strada provinciale 14, con l’obiettivo di "ottimizzare la distribuzione dell’acqua potabile e migliorare l’efficienza del servizio". Progettato e realizzato dal gruppo Hera, il piano prevede la costruzione di circa 900 metri di tubazioni. Le nuove infrastrutture consentiranno il completamento della distrettualizzazione della rete, ovvero la suddivisione in aree più piccole e facilmente gestibili: una misura fondamentale per ridurre le perdite e garantire un controllo più preciso dei flussi. "L’intervento – spiegano da Hera – è funzionale anche al corretto caricamento del serbatoio Case Nuove, in sinergia con le opere già in fase di completamento legate al serbatoio Cappuccini". I lavori partiranno entro luglio e si concluderanno entro gennaio 2026. Le nuove condotte sostituiranno parte delle infrastrutture esistenti lungo via Gavine e via dell’Uso, mentre affiancheranno una condotta già presente in via Case Nuove. Secondo Hera, "l’implementazione di questa nuova condotta è fondamentale per garantire l’efficienza della distrettualizzazione della rete idrica nel territorio comunale di Santarcangelo, contribuendo significativamente alla riduzione delle perdite e a una gestione più razionale e sostenibile della risorsa idrica".

Aldo Di Tommaso