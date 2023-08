Maxi raduno al Calbi per i tifosi dell’Inter

I Pirati Nerazzurri di Cattolica hanno festeggiato domenica scorsa allo stadio Calbi di Cattolica un’annata straordinaria, con numeri da capogiro: 57 partite seguite con pullman da Cattolica e dintorni, in casa e fuori, per tifare l’Inter, in giro per l’Europa fino ad Instanbul, con oltre 2000 soci iscritti da tutto il centro Italia. Domenica scorsa da tutta Italia oltre mille tifosi sono arrivati per la festa. "La cosa più bella di questo gruppo – racconta il presidente Bruno Bacchiani – è che si sono create tante belle storie di amicizia".