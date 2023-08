Maxi retata in hotel Bikers tedeschi nei guai dopo la notte brava e le minacce agli agenti

di Francesco Zuppiroli

È stata una lunga e insolita processione quella compiuta ieri mattina da 13 turisti – per lo più tedeschi e tutti tra i 30 e i 40 anni – alloggiati all’hotel Panama Majestic in viale Regina Elena, che scortati da polizia e carabinieri hanno ’sfilato’ uno a uno dall’albergo ai sedili posteriori di volanti e gazzelle, prima di essere accompagnati in Questura dove dopo gli accertamenti di rito sono stati tutti denunciati a vario titolo per minacce, resistenza e possesso ingiustificato di armi. In un viale Regina Elena ’blindato’ da decine di mezzi delle forze dell’ordine posteggiati ai lati della carreggiata, sui marciapiedi tanti turisti alle 11.45 circa si sono assiepati per assistere alla maxi retata nel ’quattrostelle’, con gli agenti di Volanti e Squadra mobile – diretta sul posto dal vice questore aggiunto Dario Virgili – che supportati dai carabinieri del Radiomobile e della compagnia di Rimini hanno prelevato direttamente dalle stanze in cui alloggiavano il gruppo di bikers arrivati in riviera qualche giorno fa per un soggiorno ferragostano. I turisti, tra i quali anche un turco, un austriaco e un bulgaro, sono stati prelevati in forze dall’hotel dopo una notte di bagordi in cui, in stato di alterazione alcolica, il gruppo di uomini è arrivato anche a scontrarsi con le forze dell’ordine.

La notte da leoni dei bikers – tutti giunti all’hotel Majestic a bordo di motociclette di grossa cilindrata – è iniziata infatti, secondo le ricostruzioni, intorno alle 3 della notte tra giovedì e ieri, quando il gruppo di 16 persone (tre sono stati solo identificati) si è presentato una prima volta al bar del bagno 79 al confine con Bellariva. Prima occasione in cui il titolare dell’attività, spaventato dall’atteggiamento aggressivo del gruppo che, oltre agli schiamazzi, aveva iniziato a spaccare bottiglie di vetro in terra, ha allertato i carabinieri. Al primo intervento dei miliari, ne sono quindi seguiti altri due. Un altro alle 4.30 e il terzo alle 6 circa, quando a dare man forte ai carabinieri è intervenuta la polizia. È stato quindi a questo punto che i turisti tedeschi in preda ai fumi dell’alcol avrebbero iniziato a offendere e minacciare gli agenti che tentavano di riportarli a più miti consigli. I bikers avrebbero pure brandito alcuni bastoni e mazze trovati sul posto per affrontare le forze dell’ordine.

Una situazione incandescente che gli agenti hanno preferito lasciare raffreddare sino a qualche ora più tardi, quando intorno alle 11.45 polizia e carabinieri si sono presentati in massa alle porte delle camere in cui i 16 turisti totali alloggiavano al Majestic. Prelevati e accompagnati in Questura 13 di loro, denunciati appunto, la polizia ha anche perquisito gli alloggi del gruppo e il garage dove erano parcheggiate le motociclette – tra cui molte Harley-Davidson –. Nelle camere i turisti nascondevano tre coltelli con lame lunghe diversi centimetri, due spray al peperoncio, un punteruolo e alcuni tirapugni. Il materiale è stato sequestrato e il bilancio è di nove denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, gli altri denunciati per possesso non giustificato di armi o oggetti atti ad offendere.