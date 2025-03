Maxi ricompensa per il cane smarrito. “Offro 10.000 euro a chi lo ritrova”

Rimini, 12 marzo 2025 – Buona parte della provincia è tappezzata con i suoi volantini. “Ho perso la mia Lola. Offro 10mila euro di ricompensa a chi me la riporta sana e salva”.

Massimo Castellani da una settimana vive tra attesa e speranza. Il suo cane è sparito e il 50enne riminese ha subito lanciato l’appello. Con tanto di cospicua ricompensa.

“Inizialmente avevo pensato a 5mila euro – racconta – poi ho deciso di alzare la cifra a 10mila. Tanti soldi? È vero, ma a me interessa solo riabbracciare la mia Lola. Poco più di un anno fa ho subito l’amputazione di una gamba, vivo da solo, lei era la mia compagnia”.

Cane sparito dopo la consegna di un pacco

Del cane, razza Breton, si sono perse le tracce in zona Villaggio Azzurro, dove Castellani risiede. “È successo tutto in pochi attimi – spiega – Un corriere ha citofonato per consegnarmi un pacco e, conoscendo le mie condizioni, è salito per portarlo in casa. Quando ho aperto la porta, Lola è scesa giù come sempre. Una volta uscito di casa assieme al corriere, non l’ho più trovata. Sono convinto che qualcuno l’abbia presa e portata via”.

Volantini a Rimini e provincia

Così Castellani si è subito rivolto ai ‘cinovigili’, che si occupano di cercare gli animali scomparsi. “Sono venuti con un cane molecolare e mi hanno detto che le tracce di Lola erano riscontrabili fino alla vicina piazza”.

Il 50enne non si è perso d’animo e ha stampato più di mille volantini con il suo appello. “Li ho portati in quasi tutta la provincia, da Bellaria Igea Marina fino a Riccione, passando per la Valmarecchia. Spero che qualcuno prima o poi chiami per dirmi di aver trovato Lola”.

Un legame speciale

Il legame dell’uomo con il suo cane è speciale. “Da quattro anni è la mia compagnia, vivo in simbiosi con lei. Ricordo ancora quando l’ho portata in casa per la prima volta, era l’11 luglio del 2021, giorno della finale degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra. Ero indeciso sul nome, così mi ‘affidai’ alla partita: decisi che in caso di vittoria dell’Italia l’avrei chiamata Lola, altrimenti Kira. Ora non so dove sia e questo mi fa stare male. Confermo quanto scritto nel volantino: chi mi riporta Lola sana e salva avrà una ricompensa di 10mila euro”. Il numero per le segnalazioni è 3895660900.