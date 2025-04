Santarcangelo festeggia l’arrivo del 2026, per i 100 anni della società calcistica, con una maxi riqualificazione degli impianti sportivi. Con un investimento di oltre 1,5 milioni di euro sono in programma una serie di interventi (alcuni già conclusi o di prossimo avvio). Ieri la giunta ha approvato il progetto per la manutenzione straordinaria del campo di allenamento numero 3. I lavori (per 96mila euro a carico dell’amministrazione al 60%) saranno eseguiti dal gestore Young Santarcangelo, e prenderanno il via entro fine mese: nuovo campo di allenamento, nuovo impianto di illuminazione e sottoservizi, rete a protezione del confine. Tra i progetti al via anche il completamento dell’antistadio del Mazzola che diventerà un campo di ultima generazione permeabile al 100%. Questi lavori prenderanno il via in estate e dureranno 8 mesi.