Maxi-riqualificazione in zona stazione

Con la nuova stazione ferroviaria, sarà riqualificato tutto il quartiere cittadino adiacente (da via Nazario Sauro a via Carlo d’Azeglio): l’amministrazione comunale è pronta ad aprire il portafogli e a lanciare un maxi intervento per tutta l’area residenziale tra lo snodo ferroviario e il quartiere a mare. L’intervento sarà di circa 300mila euro e partirà nel 2026, molto probabilmente tra la primavera e l’estate. "Dopo la conferma della consegna dei lavori per la nuova stazione ferroviaria da parte di Rfi nel giugno 2026 – conferma Alessandro Uguccioni, assessore ai Lavori pubblici di Cattolica – siamo pronti a partire anche noi con il nostro cantiere, programmato da tempo ma necessariamente affiancato all’intervento della nuova stazione. Ricordiamo che Rfi realizzerà anche il nuovo piazzale d’ingresso ed ecco allora a quel punto che sarà automatico realizzare nuove strade, marciapiedi, arredo urbano".

Un intervento urbanistico molto importante considerando anche la posizione strategica, di connessione tra mare e monte, del quartiere ferroviario. Il bilancio in salute permetterà di programmare altri lavori di manutenzione sulle strade cattolichine. Proprio due giorni fa la Sindaca Franca Foronchi ha annunciato un taglio al debito di 5 milioni di euro e nuovi interventi in ambito di manutenzioni ma anche sostegno alle famiglie.

Infine le categorie economiche sottolineano: "Con la nuova stazione – dice Giuseppe Barbieri, presidente Adac – si pensi a programmare anche l’arrivo di nuovi treni, un’importante risorsa per il turismo di casa nostra, che può essere potenziato proprio in ambito di trasporti". Nei prossimi mesi se ne discuterà a Palazzo Mancini, anche in tema di programmazione lavori e di pianificazione futura della città. Nel 2026 altri importanti cantieri si annunciano poi in dirittura d’arrivo come ad esempio i nuovi Giardini De Amicis in pieno centro città ed altro ancora.

Luca Pizzagalli