Maxi rissa dopo la partita. Scatta il Daspo contro nove tifosi del Novafeltria

Nove tifosi del Novafeltria e uno del Gambettola non potranno recarsi più allo stadio – e in altri luoghi dove si svolgono eventi sportive – per un periodo che va da uno a due anni. Sono ben 10 i Daspo emessi da Claudio Mastromattei (nella foto), il questore di Forlì-Cesena, in seguito ai tafferugli scoppiati dopo la partita tra Gambettola e Novafeltria – che militano nel campionato di Eccellenza – disputata lo scorso 10 dicembre.

I tifosi delle due squadre, dopo la gara, si sarebbero scontrati provocando una feroce rissa. Dopo la gara, durante l’uscita degli spettatori dallo stadio quattro tifosi del Gambettola, a bordo di due moto e armati di bastoni, si erano avvicinati a una ventina di tifosi del Novafeltria. Questi ultimi avevano reagito colpendo con le aste delle bandiere i riveli, innescando così una violenta rissa a colpi di bastone, fermata solo dall’intervento dei carabinieri. I militari erano riusciti a fermare e identificare, prima che si dileguassero, dieci dei tifosi coinvolti: nove del Novefeltria, tra i 22 e i 35 anni, e un 33enne residente a Bellaria e tifoso del Gambettola. Sono stati tutti denunciati per rissa aggravata. Per i dieci tifosi sono stati emessi ra i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Sette Daspo sono della durata di un anno, uno di 18 mesi e due della durata di 2 anni. "I provvedimenti emessi confermano – ha detto il questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei - che negli impianti sportivi è ammessa, certamente la rivalità sportiva ma non può essere tollerato nessun comportamento violento".

La rissa allo stadio di Gambettola era stata interrotta dall’intervento tempestivo dei carabinieri, accorsi a sirene spiegate. In pochi secondi i contendenti erano stati separati e negli scontri, alla fine, nessuno era rimasto ferito in maniera grave. I militari della stazione di Gambettola avevano chiesto rinforzi alle stazioni dei carabinieri dei comuni vicini, inclusa una pattuglia del Radiomobile di esenatico. Una volta sedati i tafferugli tra i tifosi, i militari avevano provveduto alla loro identificazione, dando immediatamente avvio alle indagini per la ricostruzione precisa della dinamica, grazie anche all’ausilio di alcuni filmati.