Maxi rissa in stazione. Arrivano tre condanne

Calci, pugni e persino un lucchetto usato come arma. È lo scenario della maxi rissa esplosa davanti alla stazione ferroviaria di Rimini il 23 settembre scorso, sedata a fatica dalla polizia locale e finita, poche ore dopo, davanti al giudice monocratico con rito direttissimo. Tre gli imputati: due uomini di origine nordafricana e una giovane donna napoletana. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio del 23 settembre, in una delle zone più frequentate della città durante le ore serali. La lite è esplosa in prossimità dell’ingresso principale della stazione ferroviaria, proprio davanti al via vai di pendolari e turisti in transito. Prima qualche parola di troppo e qualche spinta, poi l’escalation: uno dei due uomini, un 48enne di origine libica, ha impugnato un lucchetto e lo ha usato come corpo contundente, colpendo al volto l’altro coinvolto. L’oggetto, lungo circa sei centimetri, è stato poi recuperato dagli agenti intervenuti pochi minuti dopo. Nel tentativo di dividere i contendenti, gli agenti della polizia locale si sono ritrovati coinvolti direttamente nella colluttazione. Il secondo uomo, un 29enne di nazionalità marocchina, ha opposto resistenza al fermo, divincolandosi ripetutamente fino a spingere a terra uno degli agenti. Anche la giovane donna presente nella scena avrebbe partecipato attivamente alla zuffa, finendo per riportare a sua volta alcune contusioni durante le fasi concitate del fermo.

I tre, una volta bloccati e identificati, sono stati accompagnati al pronto soccorso per le cure del caso. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in un periodo compreso fra i dieci e i venti giorni. Il processo si è chiuso nei giorni scorsi. Il 29enne marocchino ha ricevuto sei mesi di reclusione, con sospensione della pena. La 25enne campana, ritenuta partecipe ma con un ruolo secondario nella fase più violenta della rissa, è stata condannata a quattro mesi, anch’essi con pena sospesa. Più severa la posizione del 48enne libico, difeso dall’avvocato Alessandro Pierotti, che è stato condannato a otto mesi di reclusione, pur essendo stato assolto dall’accusa di lesioni aggravate. La Procura aveva chiesto per lui una condanna di un anno e sei mesi.