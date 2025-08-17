Maxi rissa nella notte davanti al Blow Up, 40 persone in fuga

È stata una notte agitata quella della vigilia di Ferragosto a Rimini. Tra il 14 e il 15 agosto, attorno alle 3, si è scatenata una maxi rissa davanti alla discoteca Blow Up, in via Regina Elena. Le urla, il trambusto e alcuni rumori di vetri infranti hanno attirato l’attenzione di un passante che, intuendo la gravità della situazione, ha immediatamente lanciato l’allarme. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate a sirene spiegate le pattuglie della polizia di Stato, impegnate nel controllo del territorio durante la settimana clou dell’estate romagnola.

Gli agenti, una volta giunti davanti al locale, si sono trovati di fronte a un gruppo numeroso, composto da circa quaranta persone. Secondo le prime verifiche, tutti i presenti sarebbero riconducibili alla comunità Sinti e si trovavano lì per una festa privata. Al sopraggiungere delle forze dell’ordine, però, la maggior parte dei partecipanti si è dileguata rapidamente, disperdendosi tra le vie laterali e lasciando sul posto solo pochi invitati.

Fra questi, un uomo di circa cinquant’anni presentava una ferita alla mano, sanguinante ma non grave. L’uomo è stato accompagnato in ospedale in codice verde. Ai sanitari e agli agenti ha raccontato di essersi ferito chiudendo accidentalmente la portiera della propria auto, negando con decisione di aver preso parte a una rissa. Anche gli altri presenti hanno minimizzato, parlando di una semplice discussione e respingendo ogni ipotesi di scontro fisico, nonostante la segnalazione iniziale parlasse chiaramente di una lite violenta, con più persone coinvolte.

La polizia ha comunque provveduto a identificare i soggetti rimasti sul posto e ha avviato accertamenti, acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire con precisione la dinamica. L’obiettivo è capire se dietro la fuga di gran parte dei partecipanti si nasconda un vero e proprio scontro organizzato o se si sia trattato di un episodio degenerato in pochi minuti.