Maxi rissa sul lungomare Aggrediscono gli agenti

Venerdì notte, la polizia ha arrestato due cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale, per i reati di rissa e resistenza, uno anche per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi sono stati inoltre denunciati in stato di libertà per i reati di minacce a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e danneggiamento aggravato. Nello specifico, intorno a mezzanotte e mezza durante un controllo su viale Tintori i poliziotti udivano una richiesta di aiuto provenire dall’ingresso dello stabilimento 8 da parte di alcuni street tutor. Gli agenti notavano subito un gruppo di giovani intenti a picchiarsi. Gli street tutor riferivano di essere riusciti a sedare in parte la lite che coinvolgeva altri soggetti al momento allontanatisi e che i due stranieri rimasti lì, i più aggressivi, si erano scagliati contro uno di loro aggredendolo fisicamente e strattonandolo. I poliziotti cercavano di fermare subito i due, ma questi, per sottrarsi al controllo di polizia, lì colpivano con calci alle gambe. Una volta riusciti a bloccarli e fatti salire sulla volante, i due hanno continuato con il loro atteggiamento aggressivo e violento, tirando testate e calci contro i vetri delle portiere dell’auto, danneggiandoli. Durante queste fasi, non è passata inosservata l’intenzione di uno di questi di disfarsi della sostanza stupefacente che aveva nella tasca dei pantaloni. Giunti in questura i due continuavano con il loro comportamento ostile e violento tanto da danneggiare anche le porte delle camere di sicurezza e minacciare di morte i poliziotti. I due sono stati quindi arrestati.

Non è stato il solo episodio di violenza nella notte di venerdì. In piazza Ferrari l’Esercito e la polizia sono intervenuti per sedare una violenta lite tra due extracomunitari, durante la quale uno dei due aveva anche estratto un coltello, intorno alle 21.30, spaventando a morte i turisti intenti a mangiare un gelato sulle panchine della piazza, che hanno dato l’allarme.