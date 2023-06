Maxi rissa tra ragazzi in piazzale Roma

Notte di paura a Riccione in piazzale Roma. È stato provvidenziale l’arrivo dei carabinieri, intervenuti per sedare la rissa tra due gruppi di ragazzi, alcuni di loro minorenni, scoppiata intorno alle 4 di ieri notte. Nel parapiglia almeno una dozzina i ragazzi coinvolti, molti arrivati a Riccione per trascorrere il weekend. Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato la rissa. Quando i carabinieri sono arrivati i due gruppetti se la stavano dando di santa ragione. Alla vista delle divise c’è stato subito il fuggi fuggi generale. I militari sono riusciti a fermare e identificare alcuni dei ragazzi coinvolti nello scontro, ma per ora non ci sono né denunce né persone indagate.