Maxi rotonda senza intoppi ma il peggio arriva il 22 febbraio

Il primo giorno del cantiere per la realizzazione della maxi rotonda tra Statale e Superstrada per San Marino non ha creato particolari disagi. Ma è soltanto l’inizio. Perché ke vere modifiche alla viabilità arriveranno il 22 febbraio, quando il semaforo scomparirà. Da quel giorno chi arriverà da San Marino si troverà la strada sbarrata e dovrà per forza imboccare la bretella che lo porterà alla rotonda tra la Ss16 e la via Coriano. Sempre dal 22 febbraio il traffico proveniente da via della Repubblica sarà deviato sulla via Euterpe visto che diventerà impossibile attraversare la statale. La statale rimarrà a quattro corsie senza semaforo, mentre da luglio parte del traffico della statale verrà deviato sul sedime della futura rotonda. Fino alla chiusura del 22 febbraio le prime fasi del cantiere non dovrebbero comportare particolari disagi. Intanto proseguono i lavori all’altezza di via della Fiera e della rotonda con la via Coriano.