Maxi schianto in autostrada, c’è una vittima

Un inferno di detriti e lamiere contorte e un corpo rimasto steso senza vita sull’asfalto. C’è una vittima nell’incidente avvenuto ieri, poco prima delle 20, al km 142 lungo la carreggiata sud dell’autostrada A14 nel tratto compreso tra i caselli di Riccione e Cattolica. Cinque i veicoli coinvolti: quattro macchine, tra cui un Land Rover, e un autocarro. La vittima è un uomo e, stando ai primi accertamenti, si sarebbe trovato a bordo del Land Rover. Le generalità non sono state ancora rese note. Il tratto di autostrada interessato dall’incidente è rimasto chiuso fino a notte inoltrata per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso.

Il traffico è stato bloccato per oltre due ore e si è formata una coda di circa quattro chilometri in direzione sud. Agli automobilisti diretti verso Ancona è stato consigliato di uscire al casello di Riccione, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Cattolica. Sul luogo del tremendo incidente – all’incirca in corrispondenza del cavalcavia della frazione di Santamonica, nel territorio comunale di Misano Adriatico – sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, le pattuglie della polizia autostradale del compartimento di Forlì e il personale della direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrada per l’Italia.

Resta ancora da chiarire la dinamica che ha innescato la tremenda carambola che ha coinvolto i veicoli quasi disintegrando alcune delle macchine e spargendo su tutta la carreggiata una pioggia di rottami e pezzi di carrozzeria. A terra, sull’asfalto, è rimasto il corpo di uomo.

Il personale sanitario, una volta arrivato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso. Inutile qualsiasi tentativo di rianimarlo: per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Meno gravi le condizioni degli altri che si trovavano a bordo delle quattro auto e dell’autocarro: alcuni di loro sono stati accompagnati in pronto soccorso per accertamenti, ma nessuno di loro fino a ieri risultava essere in pericolo di vita. Del fatto è stato informato il magistrato di turno che nelle prossime ore potrebbe decidere di disporre un’autopsia sul cadavere. Di fondamentale importanza saranno ora i rilievi degli agenti della polizia stradale, che hanno il compito di ricostruire nel dettaglio l’esatta concatenazione dei fatti.

