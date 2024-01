Maxi sconto di pena per la baby gang

È un ’ribaltone’ in piena regola quello sentenziato ieri dalla Corte d’Assise d’appello di Bologna nei confronti dei tre ragazzi senegalesi – di 19, 24 e 25 anni residenti nelle province di Milano e Pavia e difesi dall’avvocato Massimiliano Orrù – per cui a marzo 2023 erano arrivate in primo grado condanne pesantissime per i reati loro contestati dopo essere stati arrestati a Riccione per aver trattenuto un turista 18enne di Busto Arsizio per farsi saldare un debito di droga.

Nel dettaglio, per le accuse di sequestro di persona ai fini di estorsione, rapina e spaccio i tre giovani erano stati condannati a 12 e 11 anni di reclusione (16 e 14 anni era stata la richiesta del pm Luca Bertuzzi) in primo grado, salvo ora vedersi ridurre la pena a due anni e sei mesi ciascuno. Questo l’esito della sentenza d’appello, con la Corte che ha anche revocato il decreto di espulsione dal territorio nazionale e le misure interdittive, rimettendo di fatto in libertà i tre giovani che si trovavano uno ai domiciliari e due in carcere. Di sostanziale importanza nella decisione della Corte d’Assise d’appello è il fatto che i giudici abbiano riqualificato il reato di sequestro di persona ai fini di estorsione in tentata estorsione.

L’episodio contestato si era consumato il 23 agosto scorso in viale Goethe, a Riccione. Secondo la ricostruzione, quella notte il terzetto era stato avvicinato da un 18enne di Busto Arsizio e da un suo amico 24enne, entrambi in vacanza nella Perla Verde. Il 24enne si sarebbe rivolto agli stranieri, chiedendo di poter acquistare del ‘fumo’. Una volta ottenuti quattro grammi di stupefacente, tuttavia, anziché pagare la somma pattuita, l’amico si sarebbe allontanato di corsa, forse pensando che il 18enne lo avrebbe imitato. A quel punto il ragazzino, stando alla ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stato accerchiato dai senegalesi, che lo avrebbero obbligato a seguirli dietro le cabine. Dopo avergli rubato il telefono, avrebbero tempestato l’amico 24enne di chiamate, ordinandogli di tornare subito indietro a saldare il debito, perché in caso contrario si sarebbero rifiutati di ‘liberare’ l’amico. Alla fine sul posto erano accorsi i carabinieri, che avevano fatto scattare le manette ai polsi dei senegalesi. La ricostruzione degli inquirenti era stata però contestata dai legali della difesa già in primo grado, quando la difesa aveva considerato che dai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona sarebbe statopossibile evincere come nessun

tipo di forzatura fosse stata commessa nei confronti del 18enne.

