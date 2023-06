Maxi tamponamento sulla Statale Bimba di un anno portata in ospedale

Tanta paura per un bambina di un anno, coinvolta nell’incidente di ieri sulla Statale 16 in corrispondenza dell’intersezione con via della Lama, a Rimini. L’allarme è scattato attorno alle 12, a causa di un tamponamento a catena tra tre macchine che viaggiavano in direzione Ravenna. La dinamica è al vaglio della polizia stradale intervenuta per i rilievi, restavano da capire le dinamiche che avevano portato le vetture ad entrare in collisione tra di loro. Dopo l’impatto le auto sono rimaste bloccate, mandando in tilt il traffico. Una donna straniera, al volante della seconda macchina, è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Cesena. Nello scontro avrebbe riportato un trauma cranico e fino a ieri era in osservazione. Nel tamponamento è rimasta ferita anche la mamma della bambina, che viaggiava sulla terza auto. In via precauzionale è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Rimini con la piccola. Quest’ultima non avrebbe riportato lesioni o ferite, ma il personale sanitario ha deciso comunque di sottoporla ad accertamenti. Un tratto di strada è rimasto parzialmente chiuso e questo ha causato lunghe code che si sono estese fino a via Grazia Verenin.