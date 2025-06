Maxi truffa a Venezia soldi anche sul Titano

Una truffa da 300mila euro ai danni di una nota concessionaria di auto della provincia di Venezia è stata messa a segno da dieci persone che però sono state rintracciate dalla polizia: un uomo, residente in provincia di Roma, è stato arrestato e altre 9 persone, residenti in provincia di Frosinone, sono state denunciate. L’indagine, coordinata dalla procura di Roma, ha permesso di smascherare un complesso sistema di scatole cinesi utilizzato dai truffatori che avevano creato numerose società di copertura per riciclare i proventi delle frodi e canalizzare il flusso di denaro, già incassato, su molteplici conti correnti intestati a società fittizie e radicati in banche italiane, ma anche in un istituto bancario di San Marino. L’attività di polizia giudiziaria è stata supportata quindi dalla gendarmeria del Titano per gli accertamenti presso l’istituto bancario estero.