Maxi truffa del fotovoltaico. Affari per 80 milioni, raggirate seimila persone. Indagato un riccionese

di Francesco ZuppiroliLa promessa era di trasformare l’energia solare in oro. Per gli investitori che avessero scelto di affidare i propri soldi all’azienda per ‘noleggiare’ pannelli fotovoltaici in giro per il mondo e capaci di generare, ancor più che energia, ghiotti profitti. La prospettiva posticcia di un El Dorado degli investimenti era quella che, come fumo negli occhi, avrebbe gettato verso migliaia di persone truffate il gruppo societario ‘Voltaiko Srl’, con una delle sedi anche a Rimini, in via Circonvallazione. La promessa era insomma quella del trucco alchemico del Conte Cagliostro: capace secondo la leggenda di tramutare materiali grezzi in oro. E non è un caso che l’operazione del nucleo operativo metropolitano della Guardia di finanza di Bologna e del centro operativo per la sicurezza cibernetica regionale, coordinati dal pm Marco Imperato, sia stata denominata proprio ‘Cagliostro’, dal momento che l’obiettivo finale dell’azienda sarebbe stato quello di assemblare effettivamente un parco fotovoltaico, da rivendere poi come base per nuovi raggiri, nel comune di San Leo, casa del Conte.

L’operazione nei giorni scorsi ha così portato al maxi sequestro del sito web societario www.voltaiko.com, di 95 conti correnti riconducibili al gruppo, alcuni lingotti d’oro e criptovalute, per gran parte detenute da un 44enne riccionese ritenuto uno dei soggetti apicali della maxi truffa su scala nazionale. Dieci sono in tutto gli indagati nell’ambito dell’operazione Cagliostro, che devono ora rispondere di associazione a delinquere trasnazionale per commettere truffe e altri reati, tra cui autoriciclaggio, circonvenzione di incapaci, emissione di fatture per operazioni inesistenti. Reati contestati appunto anche a un 44enne riminese nei confronti del quale la polizia postale di Rimini, che ha collaborato all’operazione, ha compiuto nei giorni scorsi una perquisizione domiciliare nella sua villa a Coriano, sequestrando diverse criptovalute detenute dall’uomo. Il 44enne risulterebbe essere tra i membri del board societario della ‘Voltaiko’ nonché gestore della piattaforma e detentore di diversi alias. L’uomo farebbe parte di un gruppo dalla presunta struttura piramidale del network marketing multi level, capace di mettere in atto un numero indeterminato di truffe secondo il cosiddetto schema Ponzi: promettendo ai propri clienti ritorni mirabolanti sugli investimenti, non facendo altro però che ridistribuire parte di nuovi investimenti di nuove vittime e trattenere in capo a sé le cospicue cifre versate.

Secondo le indagini, il modus operandi dell’azienda era semplice. Tramite la compiacenza di alcuni consulenti e manager bancari di noti istituti di credito, che potevano già contare su un consistente portafoglio di investitori, la società abbordava le vittime noleggiando loro pannelli fotovoltaici di impianti collocati in Paesi ad alta produttività energetica come Panama, Brasile, Australia e Indonesia. Strutture a volte inesistenti o identificate tramite reali segnali Gps, ma appartenenti ad altre società ignare. Grazie a questi pannelli, la Voltaiko avrebbe poi promesso agli investitori che li noleggiavano un ritorno triennale sul capitale iniziale del 45%, dall’1 al 3% mensile. Numeri da stropicciarsi gli occhi, che se proposti poi dai consulenti di fiducia – i quali in cambio percepivano provvigioni del 15%, per parcelle anche da un milione –, brillavano agli occhi delle vittime della truffa. Circa seimila persone irretite sul territorio nazionale, cadute nella rete della Voltaiko, che come nel canovaccio per antonomasia del ‘Così è (se vi pare)’ faceva leva sul motto pirandelliano del ‘io sono quel che mi si crede’.

Ecco perché negli anni il gruppo societario aveva tenuto anche numerosi convegni ed eventi per gli investitori in hotel di lusso della riviera, aumentando sempre di più la rete di truffati per un volume di investimenti ’gestiti’ di circa 80 milioni di euro. Un sistema ben oliato e capace di autoalimentarsi come nel più canonico degli schemi Ponzi. E’ questo il vaso di Pandora scoperchiato da Finanza e Postale, in cui sono caduti, tra gli altri, un uomo di 83 anni affetto da disturbo neurocognitivo maggiore, adescato in un ristorante a Modena e indotto a versare 200mila euro. E una donna, inabile civile al 100% e affetta da un distrubo di personalità a cui sono stati ‘spillati’ altri 180mila euro.