Mazza fallisce la qualificazione agli Internazionali Il cammino si ferma dopo tre set contro Tabacco

Due partite in meno di 24 ore, tutte e due finite solamente al terzo set. L’avventura di Manuel Mazza (in foto) nelle pre-qualificazioni Bnl degli Internazionali d’Italia è stata breve, ma intensa. La ‘racchetta’ riminese, 24 anni appena lasciati alle spalle, ha debuttato sui campi in terra rossa del Foro Italico martedì. Il primo scoglio, per il figlio di Marco Mazza, maestro al Tc Viserba, è rappresentato da Riccardo Balzerani: un ostacolo non semplice e un match piuttosto altalenante, con Mazza che si trova avanti di un set e un break nella prima parte, per ritrovarsi poi un set pari con un break da recuperare. Le ultime, decisive ‘spallate’ sono comunque sue, con l’incontro che viene archiviato col sorriso dopo due ore e un quarto di gioco (6-3, 5-7, 7-5 lo score). E ieri Manuel si è dovuto presentare nuovamente in campo per il secondo turno, contro la testa di serie numero 6, Fausto Tabacco. Il riminese parte forte, deciso e si aggiudica la prima frazione. Poi Tabacco sistema le cose, chiudendo la partita a suo favore (4-6, 6-1, 6-1).