Mazzarino al timone di FdI: "Basta liti, facciamo squadra"

L’hanno eletto per acclamazione. Claudio Mazzarino era l’unico candidato al ruolo di coordinatore comunale di Fratelli d’Italia a Rimini. Un centinaio i tesserati di FdI presenti al congresso – tenutosi l’altro ieri all’hotel Terminal – che ha sancito il nuovo corso per il partito. Perfino il decano Gioenzo Renzi pare aver sotterrato l’ascia di guerra dopo le tensioni e le polemiche dei mesi scorsi. Mazzarino, 59 anni, titolare di un negozio che ripara orologi in centro, vanta una lunga militanza nella destra. "Sono stati in Alleanza nazionale e ho fatto per tanti anni il consigliere di quartiere quando esistevano i quartieri, di cui non si rimpiangerà mai abbastanza l’eliminazione. Dopo l’esperienza ne La destra (partito fondato da Francesco Storace sciolto nel 2017), mi sono riavvicinato a FdI". Nel suo discorso, Mazzarino ha puntato molto sui temi che, sempre di più, dovranno essere al centro dell’attività del partito: "C’è la questione della sicurezza, perché abbiamo bisogno di un maggior presidio nelle frazioni. C’è la necessità di riqualificare gli alberghi fatiscenti e lavorare per risolvere i problemi della carenza di parcheggi e del traffico". E poi "abbitamo tanto da lavorare nel partito. Oggi Fratelli d’Italia non ha un circolo a Rimini. Non ha nemmeno una sede, mentre a Riccione ne hanno due. Una delle priorità sarà radicare il partito, avere più iscritti, avvicinare i giovani a Fratelli d’Italia. Vogliamo creare circoli a Rimini: uno del centro, uno nella zona nord, uno in quella sud. Ci dobbiamo preparare al meglio alle elezioni del 2027". E assicura: "C’è massima sintonia con il coordinatore provinciale Nicola Marcello, con Gioenzo Renzi e gli altri dirigenti. Basta tensioni, ora dobbiamo creare una squadra forte e coesa". Il convegno, introdotto dall’eurodeputato Stefano Cavedagna, ha eletto il nuovo direttivo di FdI a Rimini. Affiancheranno Mazzarino nel coordinamento comunale Fabio Vergoni (veterinario), Giuseppe Fiore (imprenditore), Raffaella Rinaldi (insegnante), Luca Masin (impiegato), Daniele Bellettini (impiegato), Francesca Gorini (avvocato), Paolo Romano (medico), tutti eletti per acclamazione, e i 4 membri nominati da Mazzarino: Davide Bigucci ( imprenditore), gli avvocati Alessandro Pierotti, Sara Borghesi, Danilo Sgamma. "Poniamo le basi – dice Marcello – per una nuova stagione di FdI e le comunali 2027".

Manuel Spadazzi