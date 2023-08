Mazzi (FdI): "Basta offese nei miei confronti Mai detto che i conti del Comune sono in rosso"

"Non ho mai affermato né scritto che i conti dell’amministrazione comunale sono in rosso, né tanto meno ho mai dichiarato di voler aumentare le tasse dei cittadini montefioresi, conosco molto bene la situazione del bilancio comunale. Non ho mai affermato di volere obbligare il sindaco ad accantonare somme su un fondo rischi, è la Corte dei Conti che lo impone". Con queste parole Simone Mazzi, consigliere comunale Fratelli d’Italia, torna sul tema dei conti a Montefiore Conca e cerca di fare chiarezza. "Ho voluto solamente richiamare l’attenzione dei cittadini montefioresi su quanto sette autorevoli magistrati della Corte dei Conti abbiano evidenziato con la loro delibera" ribadisce Mazzi, che poi ci tiene a spiegare: "In questi 4 anni di governo a Montefiore non mi sono mai permesso di utilizzare il lessico e i modi che invece si stanno utilizzando sui mezzi di comunicazione nei miei confronti. Non mi sono mai permesso di offendere la reputazione di nessuno né tanto meno il modo di operare del sindaco e dei suoi collaboratori. Ho sempre presentato i fatti in maniera analitica e documentata. Ma vorrei ribadire, come, dopo l’intervento del sindaco sulla stampa, qualche concittadino si sia sentito autorizzato ad offendere il mio ruolo istituzionale e politico, attribuendomi fatti e apostrofandomi addirittura come fascista". Continua Mazzi: "Credo che si stia offendendo la mia persona e di conseguenza anche la mia famiglia. Nel tempo ho ricevuto anche delle minacce che prontamente ho segnalato a chi di dovere. Nei miei confronti è nata una campagna di discredito in merito al mio operato di assessore e attualmente di consigliere, nonostante i risultati raggiunti con la delega all’istruzione pubblica".