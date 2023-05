Mazzi si difende: "Il mio post è stato frainteso Nessun attacco personale, ma pensiero generico"

"Con Michele Iorio siamo pienamente in armonia, tutti e due indossiamo un’uniforme e incarniamo gli stessi principi cristiani e morali. Con Michele c’è un eccellente rapporto professionale e da tempo ci troviamo a condividere un obiettivo in comune, portare questi valori al governo della città di Gemmano": così Simone Mazzi risponde alle polemiche che hanno coinvolto la lista ’SiAmo Gemmano’, dopo che due candidati (Fabio Avanzolini e Milena Renzi) della lista stessa si sono dissociati da un suo post su Facebook all’indirizzo dell’avversario politico Pietro Nardo, candidato della lista ’Vivo Gemmano’. Mazzi ribadisce: "In questo momento mi trovo impegnato come volontario internazionale in Ucraina e sto collaborando con alcune associazioni Cristiane Evangeliche. Mi dispiaccio di quanto letto sui quotidiani in merito alle dichiarazioni di due candidati al consiglio comunale. Rispetto le loro parole ma non rappresentano quanto accaduto nella realtà. Insieme con Michele abbiamo condiviso un pensiero in merito al volontariato nella Valconca e da uomini che prima di tutto e di tutti, indossano una divisa, abbiamo fatto le nostre lecite considerazioni e meditazioni. Io ho solamente pubblicato il post. Michele Iorio è il candidato giusto per Gemmano, offre una grande garanzia alla popolazione".