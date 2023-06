McDonald’s cerca venti dipendenti

I ristoranti McDonald’s di Rimini, Cattolica (e anche di Savignano) sono alla ricerca di 20 persone da adibire alla cucina e alla sala. Nel sito www.mcdonalds.it, alla voce ’Lavora con noi’, è possibile selezionare la zona di lavoro e candidarsi per i singoli annunci compilando un modulo e allegando il proprio curriculum e una foto. Come spiegato sul sito, chi lavora in cucina "prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione", mentre chi opera in sala "accoglie e supporta i clienti nella scelta dei diversi menu e si impegna affinché essi possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei ristoranti". I requisiti richiesti vanno da ottime doti relazionali all’orientamento al lavoro di squadra. Serve anche un diploma di scuola media superiore e flessibilità, quindi disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative. Va detto che da McDonald’s i contratti stabili rappresentano il 92% del totale e che esiste una possibilità di crescita professionale rapida. Fra pochi giorni, lunedì 19 giugno, dalle 10 alle 13, l’azienda dà appuntamento a chi fosse interessato per un ’recruiting day’, con colloqui che si terranno presso il centro congressi Sgr Rimini di via Chiabrera. Per partecipare si deve inviare la candidatura sul sito (al link https:mcdonalds.intervieweb.itjobsaddetto-ristorazione-rimini-1851it), compilando un questionario e il caricamento del curriculum. Le persone selezionate seguiranno un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno, e saranno inserite con contratti full-time o part-time e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dal contratto, parametrata alle ore lavorative settimanali.