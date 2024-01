Mec3 festeggia 40 anni con altre assunzioni

La Mec3 festeggia 40 anni di attività al Sigep di Rimini, la grande fiera dedicata alla gelateria e alla pasticceria che aprirà i battenti sabato. Fondata nel 1984 da Giordano Emendatori, con il passare degli anni Mec3 è cresciuta sempre di più diventando una delle azienda leader nel mondo della gelateria artigianale e della pasticceria. Presente in oltre 150 Paesi, l’azienda ha visto crescere nel 2023 il suo fatturato del 9%. Sono oltre 300 i dipendenti nella sede di San Clemente e Mec3 è pronta ad assumerne altri, con opportunità anche per i giovani. "Il nostro Dna italiano, legato alla forte propensione all’internazionalità, ci porta a cercare continuamente personale per rafforzare la nostra presenza in mercati esteri come Germania, Gran Bretagna, Olanda, Francia e altri paesi – spiegano dall’azienda – Siamo costantemente alla ricerca di nuovi talenti e figure professionali da inserire nel nostro team per supportare la crescita del gruppo. Parallelamente, da anni investiamo su formazione e crescita professionale delle persone presenti in azienda attraverso progetti mirati come, ad esempio, Campus Optimi". La missione che si è data Mec3 è "diffondere passione e cultura dell’arte del gelato artigianale italiano attraverso prodotti sempre nuovi che ogni anno lanciamo sul mercato, del quale anticipiamo i trend soddisfando le esigenze dei clienti". La prima grande rivoluzione risale al 2001, quando Mec3 lanciò ’Cookies the original’, il primo e unico gusto gelato al biscottino che nel mondo della gelateria artigianale resta un unico.

Nel 2014 la Mec3 entra a far parte del fondo Riverside Company e poi sbarca in Brasile dove viene inaugurata una nuova sede produttiva a San Paolo, per seguire i mercati dell’America latina. Ma è il 2016 l’anno di svolta: Mec3 passa a Charterhouse Capital partners, una delle principali società di private equity in Europa. Nel novembre 2017 annuncia l’acquisizione di Modecor Italiana, azienda di riferimento a livello europeo nella produzione di decorazioni per pasticceria, alla quale seguono quella di Giuso Guido (maggio 2018) e di Blend Coberturas (2019), fino a Pernigotti, l’iconico marchio piemontese, creando nel 2020 il polo di eccellenza del made in Italy nei settori della gelateria e della pasticceria, Casa Optima Group.

Luca Pizzagalli