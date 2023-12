Meccanico e apprendista per stazioni di servizio

Un’azienda di Rimini ha intenzione di implementare il proprio organico con l’assunzione di un meccanico già qualificato e di un giovane da formare come apprendista meccanico. Le mansioni a cui si dovrà dedicare il meccanico riguardano la manutenzione e l’installazione delle apparecchiature presenti negli impianti di benzina. Per l’apprendista l’attività riguarderà l’affiancamento dei colleghi nell’espletamento delle medesime mansioni. Si richiedono – preferibilmente – diploma tecnico meccanico, esperienza nella mansione, buon uso del pc, patente B e auto propria. Annunci rivolti a candidati ambosessi (L. 903/77 - D. Lgs. n. 198/2006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse.