Tragedia sulla Statale: il meccanico in moto è morto sul colpo, pedone in fin di vita

Rimini, 19 maggio 2025 – Una vita spezzata per sempre, un’altra ancora appesa ad un filo. Riccione è in lutto per la scomparsa di Massimo Lunedei, il meccanico di 58 anni deceduto nell’incidente avvenuto sabato scorso nel tardo pomeriggio sulla Statale 16 a Fontanelle a Riccione, mentre restano critiche sebbene stazionarie le condizioni nel pedone coinvolto nello schianto, un riccionese di 79 anni ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena. Al momento non è ancora fuori pericolo e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. L’anziano è stato colpito dalla Ducati su cui viaggiava Massimo Lunedei, mentre attraversava a piedi l’Adriatica all’altezza dell’ortofrutta di Fontanelle. Sbalzato sull’asfalto, ha riportato ferite e traumi ed è stato trasportato con il codice di massima gravità al pronto soccorso di Cesena.

Sulla dinamica dell’incidente sono ora in corso gli accertamenti, affidati agli agenti della polizia stradale. Lunedei, titolare di una autofficina situata a poche centinaia di metri dal luogo della tragedia, l’altro ieri si trovava alla guida della sua moto, una Ducati, e procedeva in direzione di Cattolica sulla Statale 16, indicativamente verso le 18. All’improvviso, il 79enne avrebbe attraversato a piedi la strada con direzione monte-mare, non in corrispondenza delle strisce pedonali. Il centauro, stando a quanto emerso, avrebbe provato disperatamente ad evitare l’impatto con il pedone, ma non è riuscito nel suo intento, perdendo il controllo del bolide. Dopo aver colpito l’anziano, la moto della vittima è andata a finire contro un palo e, secondo una prima ricostruzione fatta sul luogo dell’incidente, nell’urto il 58enne riccionese avrebbe perso il casco, circostanza che potrebbe essersi rivelata determinante a determinarne il decesso.

L’impatto è stato violentissimo e la Ducati ha terminato la propria corsa sull’asfalto. A nulla sono valsi i tentativi disperati di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118, arrivati a sirene spiegate sul posto della tragedia. Il meccanico sarebbe morto praticamente sul colpo, mentre il pedone ha riportato ferite gravissime, tanto che si è immediatamente deciso per il ricovero d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove l’anziano è giunto a bordo dell’eliambulanza fatta decollare per l’occasione da Ravenna.

Del fatto è stato informato il magistrato di turno, mentre gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono stati affidati alle pattuglie della polizia stradale. Molto conosciuto in città, Lunedei era titolare di un’autofficina a pochi metri dal luogo dell’incidente.