Mecozzi e Morgan nel segno di Battiato

Un viaggio nelle profondità della musica, dove le parole si spogliano lasciando spazio ai timbri e alle vibrazioni. Federico Mecozzi, violinista e compositore, torna martedì alle 21.15 al teatro Galli con Traiettorie impercettibili, un omaggio a Franco Battiato che diventa percorso intimo più che tributo. Con lui, per l’occasione, Morgan: un dialogo tra rigore e improvvisazione.

Mecozzi, quando ha incontrato per la prima volta la musica di Battiato, che impressione le ha lasciato?

"Il mio primo amore, a 4-5 anni, è stato Fabrizio De André. Qualche anno dopo, intorno ai 6-7, ho scoperto Battiato. Ho sempre trovato in lui qualcosa di speciale: il timbro unico, quasi più vicino a uno strumento che a una voce. Se penso a un brano che più di altri mi ha segnato, è L’ombra della luce: spirituale, misterioso, costruito come se custodisse un segreto".

In questo progetto ha scelto di rinunciare alle parole per lasciare parlare i suoni: cosa cambia quando la voce diventa il violino?

"Il violino, con l’arco, si avvicina molto alla voce umana. Togliere le parole rende la musica più astratta ma anche più universale. È ciò che amo della musica strumentale: arriva a tutti, indipendentemente dalla lingua".

Dopo tanti anni accanto a Ludovico Einaudi, che cosa porta di quell’esperienza dentro questo suo omaggio a Battiato?

"Con lui sono cresciuto. Mi ha dato tantissimo, oltre alla possibilità di viaggiare e incontrare culture diverse. Einaudi mi ha insegnato la cura del dettaglio, il peso di ogni suono. Quel modo di lavorare, profondo e rigoroso, l’ho fatto mio. Anche il gusto musicale e l’approccio agli arrangiamenti li porto con me".

Sul palco con lei ci sarà Morgan: cosa la incuriosisce del suo modo di avvicinarsi a Battiato?

"È un piacere enorme averlo accanto. Morgan ha conosciuto Battiato, lo ha amato profondamente. Amo il suo approccio libero, istintivo, quasi improvvisato: segue il flusso e può succedere di tutto. Ci sarà una parte più preparata e una, con lui, in cui il caos genererà magia".

Se dovesse descrivere la musica di Battiato con un’immagine, quale le verrebbe spontaneo evocare?

"Il cielo. La sua musica è un sollevarsi dalla concretezza, un’ascensione, uno sguardo dall’alto capace di dare nuova prospettiva".

Il titolo Traiettorie impercettibili è molto evocativo: nella sua vita musicale c’è stata una traiettoria invisibile che col tempo si è rivelata fondamentale?

"Fare musica significa inseguire percorsi che sembrano impercettibili finché non si rivelano. Non si pianifica davvero: molto nasce dall’improvvisazione e dall’ascolto reciproco. Sono cresciuto in contesti dal vivo dove l’imprevisto era la regola. La musica, in fondo, è questo: un intrecciarsi di traiettorie impercettibili".

Aldo Di Tommaso