Mediatori e operatori sociali per l’accoglienza profughi

Per attività legata all’accoglienza dei profughi, una realtà operante nel settore è alla ricerca di personale da assumere con contratto a tempo determinato e a tempo pieno. Innanzitutto servono tre mediatori culturali di madrelingua araba e con conoscenza della lingua inglese o francese a livello C1. Si richiede laurea e preferibilmente formazione nell’ambito della mediazione linguistica interculturale; indispensabile iscrizione all’albo dei mediatori culturali. Si selezionano anche degli operatori sociali con, preferibilmente, una laurea umanistica. Visto che i luoghi di lavoro sono Rimini, Bellaria-Igea Marina e Pennabilli, è richiesta la patente e l’auto propria. Annunci rivolti ad ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006). Registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio che interessa.