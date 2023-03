Mediazione fallita: antenna già montata

La mediazione avviata dall’amministrazione comunale nel tentativo di far cambiare il sito della nuova antenna di Iliad Italia a San Lorenzo è fallita: martedì sera il pennone di 27 metri è stato installato a sorpresa nel terreno privato al confine con viale Belluno, tra l’ira dei residenti per nulla decisi ad arrendersi. Il comitato ‘Più salute. No antenna Iliad Zona viale Belluno-Marostica’, che oltretutto ha assistito con apprensione al montaggio, perché la strada non è stata transennata, è infatti in procinto di procedere per vie legali. Nel tentativo di far allontanare l’impianto dalle case, distanti una quindicina di metri, e dal parco pubblico, luogo di quotidiana aggregazione dei bambini, il 3 marzo il comitato aveva depositato in municipio una petizione con 500 firme. La rabbia per le trattative durate un mese e mezzo, ma fallite, è tanta. Lo conferma Cesare Maltoni, residente: "Col Comune pensavamo di avere un incontro con Iliad – commenta –, invece niente. Siamo delusi. Volevamo andare avanti con la protesta, ma vista la possibilità di discutere, eravamo tranquilli e ci siamo fermati. Procederemo con l’accesso agli atti e con un eventuale ricorso. Nel limite della legge, ma non ci fermiamo". "Abbiamo esercitato tutte le azioni possibili per andare incontro alle richieste del comitato e cambiare sede al ripetitore, nonostante la ditta fosse già in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie conformemente alla legislazione nazionale", fa sapere l’amministrazione comunale. Che precisa: "A Iliad sono stati proposti vari spazi pubblici alternativi che però, dopo verifiche tecniche, non ha ritenuto idonei. Abbiamo continuato a cercare altre soluzioni, individuando un’area di proprietà di Società Autostrade. La proposta però ha trovato la contrarietà di alcuni residenti, perché a ridosso di alcune abitazioni".

Come riferiscono gli abitanti "si trattava di una rotatoria con tralicci di alta tensione, scartata dallo stesso Comune e che spostava, senza risolverlo, il problema". L’amministrazione conclude: "Tenuto conto che le prescrizioni normative risultano tutte rispettate dall’azienda, con rammarico non abbiamo potuto che prendere atto dell’inizio dei lavori d’installazione di cui siamo venuti a conoscenza solo poche ore prima". Ieri sera intanto il comitato ha incontrato l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli che lavora sul nuovo Regolamento per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile corredata da una mappa. Prevista una convenzione con Arpae per lo studio e il monitoraggio delle esposizioni della popolazione a campi elettrici magnetici e elettromagnetici.

Nives Concolino