Mediazione tra coppie Servizio affidato al Centro per le famiglie

Il servizio di mediazione familiare è stato affidato dal Comune, per i prossimi tre anni, al Centro per le famiglie Giovanni Paolo II. La determina è firmata dal dirigente Ivan Cecchini. L’ammontare stanziato è 12mila euro nei tre anni. Previsto un giorno di apertura del Centro dedicato al servizi, per quattro ore di pomeriggio. Il totale, tra "attività formative con le famiglie, tavoli tecnici, convengi, incontri" è di 100 ore. Il mediatore familiare individuato è Salvatore Coniglio, che ha "una consolidata esperienza e qualifica" nel campo. "La mediazione – segnala il dirigente – è un servizio offerto ai genitori alle prese con le difficoltà della separazione, affinché grazie anche ad una comunicazione più costruttiva possano continuare a essere entrambi protagonisti della crescita e dello sviluppo dei loro figli". È rivolto alle coppie in via di separazione o già separate con figli.