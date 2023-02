"Medici al Pronto soccorso Da Pasqua servono rinforzi"

L’organico del Pronto soccorso di Riccione, in particolare la carenza di medici ridotti al lumicino, preoccupa fortemente anche l’amministrazione comunale. Sei medici e mezzo, ossia i quattro in pianta più quello preso in prestito dal 118 e ore fornite da altri camici bianchi, non possono bastare d’inverno, tanto più d’estate. "Da Pasqua servono più medici", implora la sindaca Daniela Angelini decisa a informare la città su quanto sta succedendo e sulle ipotesi d’intervento dell’Ausl. "Cerco di avere più materiale possibile – premette – poi organizzeremo un incontro pubblico per spiegare la situazione alla presenza dei responsabili dell’Azienda sanitaria per vedere cosa prospettano, con l’auspicio che il problema venga risolto nel modo migliore. Senz’ombra di dubbio non possiamo permetterci un Pronto soccorso in queste condizioni con personale sottodimensionato".

L’amministrazione se ne sta già occupando: "sono in collegamento con la direzione sanitaria dell’ospedale e col referente del Comitato di distretto – fa sapere la sindaca –. Abbiamo avanzato delle richieste, stiamo monitorando e cercando di capire quali sono le prospettive. Il nostro ospedale soprattutto d’estate dev’essere potenziato non può avere l’attuale numero di medici. In passato ci avevano detto che sarebbero venuti da Pesaro, ma in realtà di questi non ne è rimasto nessuno. Non è solo un problema di risorse economiche, si fatica a trovare medici che vengano al Pronto soccorso. Mi chiedo perché non si riesca a trattenere il personale in un servizio così importante. Come amministrazione chiediamo di continuo aggiornamenti, facciamo pressione per ottenere più camici bianchi".

"Il sistema sanitario va riorganizzato in funzione della criticità – osserva l’assessore e chirurgo Luca Garulli – non è colpa dell’Ausl, è un problema nazionale, ora non c’è più neppure da raschiare il fondo. Serve una riforma importante della rete ospedaliera per ovviare a questa carenza con strategie innovative. Occorre creare nuovi modelli organizzativi". E ancora: "Se vanno in pensione mille medici e se ne formano cento il segno è sempre negativo. Come ho sollecitato due settimane fa al Distretto, sarebbe opportuno modificare la cultura dell’uso del Ps attraverso l’istituzione di numeri telefonici per codici bianchi e verdi, riducendo così il carico di lavoro. Di certo se i medici non ci sono, non li si può stampare in 3D quindi per preservare la sicurezza, occorre fare una revisione tagliando servizi inutili".

Nives Concolino