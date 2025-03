Medici di famiglia, è emergenza. Nel Riminese ne mancano 91

È come una ferita aperta. Nel tessuto sanitario di un’assistenza che cerca di farsi sempre di più vincina ai suoi cittadini e ai loro bisogni, le carenze di medici di medicina generale sul territorio - soprattutto nelle zone più periferiche - rappresenta una falla a cui è sempre più difficile trovare una toppa. Lo è anche nel caso della provincia di Rimini, dove i due distretti in cui è diviso il territorio restituiscono numeri preoccupanti per quel che riguarda la differenza tra medici di base presenti rispetto al fabbisogno territoriale calcolato in base alla popolazione dei vari comuni. In tutto, sono infatti 91 i medici di medicina generale che mancano tra il distretto di Rimini (59) e quello di Riccione (32) per fare fronte al rapporto con la popolazione.

Stando ai dati più aggiornati dell’Ausl Romagna, la mappa delle criticità nel Riminese parte dalla carenza più grave registrata nel capoluogo di provincia. Nella sola Rimini infatti a fronte di un fabbisogno totale di 143 medici di medicina generale, sono solo 106 i posti coperti tra medici di base e continuità assistenziale. Un saldo che porta a 37 il numero di carenze in città. Dato seguito per il distretto Nord dagli 8 medici ‘carenti’ a Bellaria Igea Marina, dove sono 11 quelli presenti a fronte del fabbisogno di 19. Migliore la situazione tra Santarcangelo e Poggio Torriana, dove le carenze si fermano a 5 e a Verucchio: 2. Nell’Alta Valmarecchia invece sono 10 i medici di base attivi tra gli otto comuni presenti, con una carenza che lievita a 7 dottori. Spostandosi sulla mappa verso Sud, il distretto di Riccione annovera 32 carenze sulla base di un fabbisogno di 110 medici di base coperti per 78 professionisti. Tra Riccione e Misano sono 8 i dottori mancanti, così come a Coriano, mentre 7 sono i professionisti di cui è carente la zona tra Cattolica e San Giovanni e 9 quelli che servirebbero in più alla Valconca.

"Come si evince chiaramente dal report carenze assistenza primaria presentato dall’Ausl Romagna – entra nel dettaglio Pietro Pesaresi, presidente locale del sindacato Snami (sindacato autonomo Medici Italiani) –, l’ormai cronica carenza di medici di medicina generale in Emilia-Romagna continua a peggiorare. Snami Emilia-Romagna evidenzia l’inerzia di governo e regioni di fronte a un problema che sta minando la qualità dell’assistenza territoriale e il diritto dei cittadini alla salute. Il numero di posti per la formazione in medicina generale per l’Emilia-Romagna calerà ulteriormente nel 2025 e molte delle borse di studio già lo scorso anno per la prima volta sono rimaste deserte a causa delle condizioni di incertezza che i giovani medici si trovano ad affrontare. Se non si interviene subito, il sistema di cure primarie collasserà". Intanto proprio ieri, i vertici provinciali dei sindacati Fimmg e Snami e il presidente dell’ordine dei Farmacisti di Rimini hanno incontrato il ministro della Salute Schillaci per affrontare tematiche relative alle sfide del futuro nazionale della medicina generale e della sanità territoriale.

Francesco Zuppiroli