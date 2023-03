Medici e infermieri nel mirino Più agenti al pronto soccorso

Nel triennio 2019-2021 sono stati 4.821 gli episodi di violenza o di aggressione verbale e fisica contro il personale sanitario che si sono registrati a livello nazionale. A rivelarlo un’indagine condotta nel mese di marzo da Inail, che ha analizzato le statistiche riguardanti gli infortuni in ambito lavorativo nel settore della sanità. Un fenomeno che purtroppo coinvolge anche i presidi ospedalieri della provincia di Rimini, come denunciato in varie occasioni dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e anche dagli stessi operatori. Durante i mesi estivi, poi, la situazione rischia di diventare addirittura esplosiva: l’afflusso in Riviera di una grandissima mole di turisti, infatti, porta al sovraccarico dei pronto soccorso, rendendo estremamente complessa la gestione degli aspetti legati alla sicurezza. Sono queste le preoccupazioni che animano medici, infermieri e operatori socio-sanitari che operano in prima linea. Preoccupazioni evidenziate anche dai rappresentanti dell’Ausl Romagna nel corso dell’ultima riunione del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, riunito martedì scorso dal prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano. Già durante l’estate del 2022 l’azienda sanitaria aveva avuto modo di segnalare alcuni problemi, legati soprattutto ai numerosi accessi che si registrano nei mesi più caldi dell’anno.

Una crescita delle presenze turistiche che in alcuni casi è stata purtroppo accompagnata dal ripetersi, con una frequenza sempre maggiore, di episodi che mettono a rischio l’incolumità degli stessi operatori, infermieri e medici che operano nel reparto di pronto intervento. Già nel 2022 la Questura di Rimini aveva deciso di inviare due agenti per il presidio del pronto soccorso dell’ospedale ‘Infermi’. Imepgno che è stato confermato in vista della prossima stagione, quando il numero di poliziotti impiegati salirà a tre. Nel corso del comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, il sindaco Sadegholvaad ha confermato la disponibilità dell’amministrazione comunale a rinnovare l’esperienza attivata nella scorsa stagione, mettendo a disposizione i volontari della struttura di protezione civile comunale per tutte quelle attività collaterali utili ad accompagnare e aiutare i pazienti in attesa e ad agevolare così il lavoro del personale sanitario.

Alle aggressioni si aggiungono poi gli episodi di vandalismo. Come quello avvenuto il 17 febbraio scorso, quando a finire nel mirino era stato il blocco Dea (Dipartimento Emergenza Accettazione) dell’ospedale Infermi. Alcuni vandali avevano fatto irruzione nello spogliatoio D, quello femminile utilizzato dal personale di ostetricia-ginecologia, sala gessi, pediatria, cardiologia e anestesia-rianimazione.