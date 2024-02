Medici in rivolta: "I Cau intasano gli altri reparti"

"Meno pazienti nei pronto soccorso grazie ai nuovi Cau". Così l’altro ieri a Rimini Raffaele Donini, assessore regionale alla sanità, ha difeso i nuovi Centri di assistenza urgenza voluti dalla Regione per trattare i pazienti meno gravi e ridurre gli accessi negli ospedali. Nella nostra provincia ne sono stati aperti tre: uno a Cattolica, un altro a Santarcangelo (al posto del punto di primo intervento), un terzo a Novafetria. Entro giugno ne aprirà un altro a Rimini, vicino all’ospedale ’Infermi’.

Secondo lo Snami ( il sindacato autonomo dei medici) i Cau rappresentano un depotenziamento dell’attività di emergenza. E il presidente provinciale del sindacato Pietro Pesaresi non le manda a dire a Donini: "Non ci vuole molto per capire che si sono ridotti gli accessi nei pronto soccorso, con l’apertura dei Cau. Ricordo però che il progetto è nato perché, secondo la Regione, gli accessi ‘impropri’ (per patologie non gravi) nei pronto soccorso rappresentavano il 75 per cento del totale. Se dai Cau solo il 7 per cento dei pazienti (come dice Donini) è stato poi trasferito nei pronto soccorso, la strada è ancora lunga". E poi "che dire dei servizi ospedalieri intasati a causa dei Cau? Chi si presenta al Cau, ha poi la priorità per alcune visite specialistiche (per esempio otorino, dermatologia e altre). Quindi si rischia di ingolfare questi reparti specialistici a causa dei Cau". Senza dimenticare poi "l’impegno delle ambulanze utilizzate per centralizzare i pazienti". Secondo Pesaresi è "evidente che le persone non possono farsi la diagnosi da sole, quindi presenta nei Cau anche chi dovrebbe invece andare in pronto soccorso". Critiche non nuove quello della Snami. "Ringraziamo Donini – conclude Pesaresi – per aver riconosciuto che agiamo come un vero sindaco. Sì, lo Snami fa sindacato".