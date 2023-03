Medici, ondata di pensionamenti Il sistema sanitario ne perde altri 19

di Francesco Zuppiroli

Per un bando di zone carenti che si chiude con successo e per suo effetto l’infornata di 13 nuovi medici di base sul territorio alla fine del mese scorso, ce n’è un altro che è sul punto di partire. Per l’Ausl non c’è nemmeno il tempo di specchiarsi nel risultato ottenuto con la pubblicazione delle scorse zone carenti – che hanno permesso di sanare alcune criticità del territorio come ad esempio la penuria di medici di base a Vierba e Torre Pedrera – che nei giorni scorsi è già stato mandato alla Regione un nuovo elenco di zone carenti per la provincia Riminese, che tiene conto dei pensionamenti da qui all’aprile del 2024. Un tempo di oltre un anno durante il quale, stando alle nuove zone carenti stimate, in totale 19 medici di base e tre pediatri di libera scelta salutaranno il proprio posto di lavoro per andare in pensione.

Un lavoro in progressione quello per le nuove zone carenti che entro l’anno dovrà tenere conto anche di quante domande di medici 70enni arriveranno per esprimere la volontà dei professionisti di arrivare alla soglia dei 72 anni prima di andare in pensione (come previsto dall’emendamento del Governo Meloni all’interno del decreto Milleproroghe). Sospendendo queste eventuali volontà dall’equazione dunque, stando alle ultime zone carenti trasmesse alla Regione appena giovedì, da qui ad aprile 2024 il distretto di Rimini dovrà dire addio a 14 medici di medicina generale, a cui si aggiungeranno altri 5 medici di famiglia appartenenti invece al distretto di Riccione.

La mappa precisa degli ambulatori, quindi dei pazienti, che resteranno così scoperti nel corso del prossimo anno ancora non è stata definita, sia per la variabile slittamento dell’età pensionabile su base volontaria a 72 anni, sia perché deve arrivare il via libera da Bologna prima di procedere (atto che l’Ausl dà per scontato in questa fase dopo il lavoro di ricognizione svolto nelle scorse settimane e il dialogo già intrattenuto al riguardo con i sindacati). Ai 19 medici di base totali che si congederanno dal lavoro, s i vanno ad aggiungere altri tre pediatri di libera scelta, in base ai cui pensionamenti l’Ausl ha richiesto altre due zone carenti per il distretto di Rimini, per la precisione una a Santarcangelo e l’altra a Novafeltria, e una per il distretto di Riccione, con vincolo di aprire l’ambulatorio per il prossimo pediatra nel comune di Misano.