Medicina iperbarica, i medici si aggiornano alla Domus di San Marino

Per il secondo anno consecutivo il Centro di Medicina iperbarica della clinica Domus Medica di San Marino ha organizzato un corso di aggiornamento in ossigenoterapia iperbarica dedicato a medici, infermieri, tecnici sanitari e fisioterapisti. Le camere iperbariche sono in funzione alla Domus Medica da 14 anni e negli ultimi anni esiste una convenzione diretta fra l’Istituto per la sicurezza sociale e la Ausl Romagna per l’assistenza dei pazienti. La segreteria di Stato alla Sanità patrocina l’iniziativa unitamente agli Ordini professionali dei medici di San Marino e di Rimini e alla Società italiana di medicina iperbarica. "Un evento formativo – ha detto il ministro alla Sanità, Mariella Mularoni nel suo intervento di saluto al congresso – che risponde all’imprescindibile esigenza e necessità di aggiornamento e formazione continua, cardini della scienza medica".