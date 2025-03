Medico derubato del tablet in treno mentre soccorre un anziano passeggero

Il furto sarebbe avvenuto mentre il treno fermava alla stazione di Rimini. A farlo sospettare è il fatto che il segnale del tablet trafugato sia stato captato l’ultima volta proprio nello scalo rivierasco, dove in un bagno è stato poi trovato anche lo zaino che conteneva l’apparecchio. Ovviamente vuoto. Ed è proprio il furto che ieri un giovane medico di 28 anni, che lavora a Bologna e che per questo prende quotidianamente il treno dalla sua Pesaro, ha denunciato ai carabinieri di Pesaro.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, il giovane medico infatti era di ritorno dal proprio turno in ospedale a Bologna domenica pomeriggio, quando all’altezza di Faenza dall’altoparlante del convoglio è stato chiesto se a bordo si trovasse un medico, per aiutare un anziano passeggero che si era sentito male. Il 28enne dunque non si è tirato indietro ed è subito corso nella carrozza in cui si trovava il paziente, lasciando sul sedile il proprio zaino, contenente un tablet. È stato solo una volta tornato al proprio posto dopo aver fatto riprendere l’anziano che il medico ha così fatto l’amara scoperta. Proprio all’altezza della stazione di Rimini, il giovane si è così visto derubato una volta che sul sedile non ha più trovato il proprio zaino con all’interno il tablet. Stando a quanto riferito dal medico ai carabinieri di Pesaro, città in cui vive e stava tornando al momento del furto, vicino a lui c’erano due ragazzi di origini straniere che, come lo zaino, al suo ritorno al posto non erano più presenti a bordo del convoglio.