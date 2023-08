Medico in pensione Fontanelle, i residenti dalla commissaria

Una delegazione di riccionesi ieri ha incontrato la commissaria prefettizia Rita Stentella nel tentativo di far prorogare di due anni il servizio del medico di base Loris Tomelli. Sono 515 le firme raccolte. "Trasmetterò le richieste alla direzione sanitaria dell’Ausl – le parole della commissaria –. Ho già parlato con Mirco Tamagnini, direttore del Distretto sanitario di Rimini e dal primo settembre a capo del Distretto sanitario di Riccione. Vediamo che margini esistono sia per l’avvicendamento del medico che va in pensione, ma per questo credo ci sia poco da fare perché la domanda è già stata valutata, sia per l’ubicazione dell’ambulatorio". Il 10 settembre ci sarà un incontro.