Medico riminese

Gian Marco Pedrazzi ripercorre la propria esperienza al Pronto soccorso di Rimini: "Ho avuto a che fare con traumi della strada, violenze, ubriachi, infarti e ictus. In 13 anni ne ho viste davvero di ogni tipo". Il medico di Pronto soccorso però ammette: "Prima degli anni ’10 c’era un altro modo di lavorare e un altro clima fra noi. Poi è subentrato un peggioramento graduale. Un po’ di sorveglianza all’interno del presidio c’era, ma ai miei tempi – ripercorre Pedrazzi – c’era solo una guardia giurata, che si faceva vedere ogni tanto. E in più, ovviamente, c’è carenza di personale. I medici, in quelle condizioni, sono troppo stressati. Non si lavora con il sorriso sulla faccia"