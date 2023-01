Medico rinuncia ai cesti di Natale

La bella notizia è un "seme di bene". Un noto medico riminese, durante le festività, ha chiesto ai propri pazienti di rinunciare ai regali natalizi. Niente cestini, panettoni o datteri: piuttosto opere di bene. Un invito, insomma, a depositare in una cassetta, l’equivalente in denaro del dono natalizio che i pazienti avevano previsto per lui. Il risultato è arrivato con una raccolta di un migliaio di euro devoluto a Crescere Insieme, associazione riminese fondata nel 2004 da un gruppo di genitori di persone con sindrome di Down, presieduta da Sabrina Gorini che ha condiviso la lettera con cui ha voluto dimostrare riconoscenza al medico di base. "Ci siamo sentiti affiancati - spiega Gorini - anche da persone esterne a noi che, non necessariamente avendo in famiglia una persona con disabilità intellettiva hanno scelto di accompagnarci per un po’ facendoci sentire meno soli".

a.c.