Medie, dall’8 aprile partono le iscrizioni

Da lunedì 8 e fino a sabato 13 aprile al via le iscrizione alla scuola media di San Marino per il prossimo anno scolastico. "Possono essere iscritti i cittadini sammarinesi, i residenti e coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno – specificano dalla direzione – Alunne e alunni che stanno già frequentando le classi prima e seconda verranno iscritti d’ufficio". La procedura di iscrizione alla scuola media è completamente on-line seguendo i vari passaggi su www.media.educazione.sm. Per ulteriori informazioni, o risolvere difficoltà nelle procedure di iscrizione on-line: 0549-883188, scuolamedia@pa.sm. Nella domanda la famiglia può scegliere l’iscrizione a una delle due sedi: Fonte dell’Ovo per alunni che provengono dai plessi di Acquaviva, Borgo Maggiore, Cailungo, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino, San Marino. Serravalle per i plessi di Ca’ Ragni, Dogana, Falciano, Serravalle.