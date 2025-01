Meditazione e semi di felicità nel libro di Maddalena Mazzoli

I semi della felicità. Maddalena Mazzoli nel suo ultimo libro ne ha contato 11. Domenica 19 gennaio alle 18.30, il Palazzo del Turismo ospiterà la presentazione del primo libro dell’autrice, intitolato ‘Gli undici semi della felicità’. L’opera vuole esplorare il benessere mentale e fisico, intrecciando riflessioni e insegnamenti tratti dall’esperienza personale dell’autrice. In un mondo in cui l’individuo è sopraffatto da ansia e stress, ‘Gli undici semi della felicità’ guida il lettore con pratiche di meditazione millenarie e riflessioni filosofiche ispirate agli insegnamenti buddhisti per mente e cuore. A dialogare con Maddalena Mazzoli sarà Debora Grossi, scrittrice e collaboratrice della biblioteca di Riccione. Durante l’incontro ci sarà un momento di rilassamento e di meditazione accompagnato dall’operatrice olistica Antonella Avino. Inoltre il botanico riccionese Cristian Guidi parlerà dell’importanza della relazione tra l’uomo e la natura.