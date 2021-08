Rimini, 26 agosto 2021 - Quale il messaggio del Meeting 2021?

"Quello di aver dato un segnale per una ripartenza possibile e sostenibile – attacca Emmanuele Forlani, direttore generale della Fondazione Meeting –, manifestando un’assunzione di responsabilità personale che è sollecitata dal titolo ’Il coraggio di dire "io"’. L’invito a un atteggiamento non muscolare, ma che abbracci il dialogo e la costruzione".



L’edizione 42 del Meeting di Rimini ha fatto un mezzo miracolo: la riscoperta dei partiti, i cui leader sono stati tutti sullo stesso palcoscenico a discutere di politica...

"Sì, e lo hanno fatto senza litigare, senza alzare la voce. In questo senso credo che il Meeting si sia confermato come luogo di grande partecipazione popolare e aperta. Siamo stati particolarmente contenti di questo incontro, all’interno del ciclo di dialoghi sul tema della democrazia, del rapporto tra Stati e cooperazione internazionale".

Sorpresa, la politica sa dialogare. Al Meeting un confronto "normale" - Meeting di Rimini 2021, Papa Francesco: "Con pandemia più senso di responsabilità" - Mattarella al Meeting di Rimini: "Vaccinarsi contro il covid è un dovere"



Dialogo è la parola chiave?

"E’ la parola chiave perché per costruire è necessario partire dalla disponibilità al dialogo con le altre persone. Ciò vale per tutti, fino alla politica".



Una politica che è stata ’meno urlata’.

"Ce n’è molto bisogno. Si è dimostrato che è possibile".



Mettere insieme tutti i leader dei partiti è stata un’impresa eccezionale, se lo lasci dire.

"Importante avere i leader a confronto. Il che non significa, ovviamente, andare alla ricerca di un unanimismo impossibile e neppure auspicabile. Il nostro obiettivo non era mettere tutti d’accordo, ma avviare un dialogo più aperto per il bene comune, per un arricchimento reciproco".



Un tema caro anche a Papa Francesco.

"Sì, ed è con gratidudine che è stato accolto l’invito del Santo Padre al dialogo e alla testimonianza, e nei dibattiti è stato ripreso il richiamo del presidente della Repubblica al legame fra libertà e responsabilità per il bene comune, pronunciato durante l’evento inaugurale".



Il Papa, nel decreto uscito a giugno, chiede che quanti guidano movimenti e associazioni riconosciute dalla Chiesa - oltre un centinaio, e Cielle è tra quelli con più seguaci - non restino in carica per più di dieci anni. Il vostro leader Julian Carron guida Cl da 16 anni. Quale il suo parere?

"So bene del decreto. Mi pare che serenamente si stiano affrontando le indicazioni del decreto come occasione di crescita".



Questo è stato il Meeting del ritorno in presenza, con 80mila persone entrate in Fiera, giovani e famiglie negli stand, ingressi con il protocollo anticontagio: green pass o tampone rapido. Cosa ha significato per lei?

"E’ stato particolarmente emozionante. Per tutti noi è un ricordo lontano vedere decine di migliaia di persone al chiuso. Naturalmente qui erano con mascherine, seguendo il protocollo. E’ una soddisfazione che ci riempie di gratitudine".



Per chi?

"Per chi ha partecipato, e per gli oltre duemila volontari, un numero molto ampio, venuti in condizioni complicate, tra green pass e tamponi".



Il Meeting è stato anche una festa ritrovata?

"E’ il clima che si è respirato, negli incontri, nelle serate in piazza, rispettando i protocolli".



Il momento più bello per lei?

"Tra i tantissimi incontri cito i momenti con i volontari che hanno costruito il pre-Meeting: testimonianze splendide".



’Una passione per l’uomo’: come tradizione, avete divulgato il titolo dell’edizione 2022. Cosa significa?

"Il titolo è in continuità con 2020 e 2021. Come sempre la scelta nasce dalla riflessione attuale. E’ un titolo-provocazione, un’occasione di dialogo su cosa significhi passione, cosa l’uomo. Certamente la passione per l’uomo è ciò che ha vissuto e testimoniato Don Giussani, del quale nel 2022 ricorrono i cent’anni dalla nascita. Il titolo è un’ottima sintesi del rapporto con lui. Sarà importante approfondirla nelle possibili declinazioni".