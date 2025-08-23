Meeting, è subito pienone. Mattarella: "L’evento ha messo radici nella società italiana"

di Giuseppe Catapano

Padiglioni affollati di visitatori, auditorium gremito per i convegni, mostre che hanno conquistato persino i protagonisti degli incontri, a partire da Mario Draghi. È cominciato così il Meeting di Comunione e Liberazione. ‘Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi’ il titolo di questa 46esima edizione. "Di fronte a tanta rassegnazione – le parole di Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli – vogliamo testimoniare che è possibile portare linfa nel deserto dell’indifferenza, accoglienza nei deserti dell’abbandono, amicizia nei deserti della solitudine esistenziale e soprattutto conciliazione nei deserti di guerra". Emblematico in tal senso l’incontro d’apertura ‘Madri per la pace’ con le testimonianze di due donne che hanno messo da parte odio e rabbia e sono diventate costruttrici di pace nel conflitto israelo-palestinese: Layla al-Sheik, musulmana di Betlemme che ha perso nella seconda Intifada un figlio piccolo, Qusay, ed Elana Kaminka, israeliana e madre di Yannai, soldato ucciso il 7 ottobre del 2023. Affiancate sul palco dalla religiosa comboniana eritrea Azezet Habtezghi Kidane, nota anche come suor Aziza e per anni attiva in Israele e in Palestina, hanno raccontato la loro storia. Partendo da una convinzione. "Israeliani e palestinesi possono stare fianco a fianco. Non c’è un’altra strada".

Una lezione, quella di Layla ed Elana. "Due madri – le parole di Scholz – che avrebbero avuto tutte le ragioni per chiudersi nel rancore, invece hanno scelto la strada della riconciliazione non scontata. Questo incontro è paradigmatico del messaggio che il Meeting vuole portare".

Lo stesso Scholz ha letto in apertura il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il Meeting – le parole del presidente – è un evento che ha messo radici nella società italiana e che ancora ambisce ad ampliare gli spazi di dialogo, a scavare oltre la superficie del nostro tempo per comprendere come la persona e le comunità possano, nelle trasformazioni, restare protagoniste. Abbiamo bisogno di costruttori di comunità. Costruttori di convivenza, di pace, di partecipazione, di solidarietà, di una società capace di governare i mutamenti restando umana nelle fondamenta e nella civiltà". Da Mattarella arriva un monito: "Non dobbiamo farci vincere dalle complessità e dalle paure. Il tempo che viviamo è segnato anche dagli orrori di guerre che pensavamo di aver cancellato dalla storia, da volontà di potenza che tornano a mostrarsi minacciosamente, da egoismi personali e di gruppo, da spinte omologanti, da discriminazioni, povertà, solitudini. Ma costruire è rimettersi in cammino nella storia, anche se questo richiede di attraversare territori difficili". Infine un riferimento ai giovani: "Nessuna società che voglia avere futuro può rinunciare al loro apporto e ai loro ’mattoni nuovi’".

Per l’occasione sono state rafforzate le misure di sicurezza con un piano straordinario: ogni giorno oltre cento divise presidiano i padiglioni della Fiera per il Meeting. Diversi gli esponenti del governo attesi a Rimini nelle sei giornate dell’evento, ieri tra i protagonisti c’erano anche i ministri Adolfo Urso (Imprese e made in Italy) e Alessandro Giuli (Cultura). Nel pomeriggio poi il Meeting ha calato l’asso Mario Draghi. Arrivato in Fiera intorno alle 16.20, l’ex presidente del Consiglio è stato accolto dagli applausi dei volontari. Un breve giro tra i padiglioni, la visita alla mostra ‘Ogni uomo al suo lavoro. Domande e esperienze a partire dal Manifesto del buon lavoro’ e un saluto alla segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, prima di raggiungere l’auditorium per il panel intitolato ‘Quali orizzonti per l’Europa? che l’ha visto protagonista. Nessuna risposta a chi gli ha chiesto un commento all’accordo sui dazi tra Ue e Stati Uniti, ma solo un "sono contento" per il ritorno al Meeting: Draghi è alla quarta partecipazione (era già stato alla kermesse di Comunione e Liberazione nel 2009, nel 2020 e nel 2022 da presidente del Consiglio).

Quando Scholz gli ha dato il benvenuto la sala ha risposto con applausi lunghi e sentiti. Poi è arrivato il momento dell’ex presidente della Bce, autore del rapporto ‘Il futuro della competitività europea’, scritto su incarico della Commissione Ue. Ancora una volta, parlando di un’Europa che "da comprimaria deve diventare protagonista", Draghi ha conquistato il popolo di Comunione e Liberazione.