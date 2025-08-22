Meeting, il saluto di Papa Leone: "Ricostruiamo dalle macerie, la pace non è un’utopia spirituale"

di Giuseppe CatapanoCostruire. Pace innanzitutto. Costruire "nei luoghi deserti" e con "mattoni nuovi", messaggio di speranza che è il filo conduttore della 46esima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli al via oggi in Fiera. "E la speranza non delude" ricorda Papa Leone XIV nel messaggio augurale rivolto agli organizzatori del Meeting, scritto per suo conto dal segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, e inviato al vescovo di Rimini Nicolò Anselmi. "Non possiamo più permetterci – riferisce il Pontefice – di resistere al Regno di Dio che è un Regno di pace. E là dove i responsabili delle istituzioni statali e internazionali sembrano non riuscire a far prevalere il diritto, la mediazione e il dialogo, le comunità religiose e la società civile devono osare la profezia. Significa lasciarsi sospingere nel deserto e vedere fin d’ora ciò che può nascere dalle macerie e da tanto, troppo dolore innocente". Alla kermesse di Comunione e Liberazione non mancheranno dialoghi tra cattolici di diverse sensibilità e con credenti di altre confessioni e non credenti. "Sono esercizi di ascolto che preparano i ‘mattoni nuovi’ con cui costruire quel futuro che già Dio ha in serbo per tutti, ma si dischiude solo accogliendoci l’un altro" scrive il cardinale Parolin a nome del Pontefice. Papa Leone "ha apprezzato – riferisce ancora Parolin – che una delle mostre del Meeting sia dedicata alla testimonianza dei martiri di Algeria. In essi risplende la vocazione della Chiesa ad abitare il deserto in profonda comunione con l’intera umanità, superando i muri di diffidenza che contrappongono le religioni e le culture". Papa Leone XIV chiede che "ogni comunità diventi una ‘casa della pace’, dove si impara a disinnescare l’ostilità attraverso il dialogo, dove si pratica la giustizia e si custodisce il perdono. La pace non è un’utopia spirituale: è una via umile, fatta di gesti quotidiani, che intreccia pazienza e coraggio, ascolto e azione". Nel messaggio Parolin richiama anche i documenti di Papa Francesco (Evangelii gaudium e Fratelli tutti) e sottolinea che "senza le vittime della storia, senza gli affamati e gli assetati di giustizia, senza gli operatori di pace, senza le vedove e gli orfani, senza i giovani e gli anziani, senza i migranti e i rifugiati, senza il grido di tutta la creazione non avremo mattoni nuovi". E ancora: "Va abbandonata l’idolatria del profitto che ha compromesso la giustizia, la libertà di incontro e di scambio, la partecipazione di tutti al bene comune e la pace". Infine Papa Leone affronta il tema della rivoluzione digitale che "rischia di accentuare discriminazioni e conflitti: va abitata con la creatività di chi, obbedendo allo Spirito Santo, non è più schiavo, ma figlio".