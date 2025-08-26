Meeting, le richieste dei frontalieri sul tavolo del vicepremier Tajani

La doppia imposizione fiscale che da oltre due anni colpisce pensionati ex frontalieri di San Marino residenti nel riminese è solo uno dei problemi che il presidente dello Csir, il Consiglio sindacale interregionale Emilia-Romagna, San Marino, Marche, Giuseppina Morolli ha portato davanti al vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani al Meeting di Rimini. "Il ministro era già a conoscenza – dice la presidente davanti ai microfoni di San Marino Rtv – di questa situazione e aveva già inviato una lettera direttamente al governo sammarinese, il 18 agosto. Quindi c’è già stato tanto interessamento da parte sua. Siamo molto entusiasti di questo incontro. E’ andato molto bene secondo noi, poi abbiamo bisogno, in maniera positiva, di credere che questa cosa si risolva nel più breve tempo possibile". Ma non è stata soltanto la questione dei pensionati frontalieri a tenere banco. "Abbiamo messo Tajani a conoscenza – spiega Giuseppina Morolli – della riforma fiscale che verrà fatta a San Marino che a noi preoccupa molto come Csir. Perché dalle indiscrezioni sappiamo benissimo che peserà molto sulle buste paga dei lavoratori frontalieri. Lui si è reso molto disponibile nei nostri confronti, quindi riteniamo che l’incontro sia stato molto favorevole e proficuo". Proprio di fianco al vicepremier Tajani, al Meeting, si è seduto il segretario di Stato agli Esteri di San Marino, Luca Beccari. Entrambi hanno partecipato al panel dal titolo ‘La presenza della comunità cristiana in Siria e la libertà religiosa’ insieme al vicario apostolico di Aleppo Siria, Hanna Jallouf, al presidente della Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz e al giornalista Andrea Avveduto. Al centro del discorso del segretario di Stato Beccari è stata una riflessione sullo scenario globale "dominato da tensioni e conflitti perduranti, con gravissime ripercussioni sulle popolazioni civili", ha detto. È stata sottolineata l’importanza che San Marino fornisce "agli sforzi internazionali sul tema del dialogo interreligioso e del riconoscimento dei diritti appartenenti all’esercizio di ogni confessione religiosa", ma anche ricordato "il ruolo svolto dalla Repubblica all’interno del Consiglio d’Europa promuovendo incontri sulla dimensione culturale del dialogo interreligioso". A margine del panel, il Segretario Beccari e il ministro degli Esteri italiano si sono "incontrati e salutati cordialmente nello spirito di amicizia che unisce i due Paesi".