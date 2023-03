Meeting Music Contest Morgan presiede la giuria

Sono partite le iscrizioni per la terza edizione del Meeting music contest, una competizione musicale organizzata dal Meeting delle etichette indipendenti (Mei) e dal Meeting per l’amicizia fra i popoli con l’obiettivo di affermare nuovi talenti musicali. Di questo si è parlato nella presentazione dell’iniziativa alla presenza di Emmanuele Forlani, direttore del Meeting, di Otello Cenci, responsabile degli spettacoli della manifestazione, e di Giordano Sangiorgi, fondatore e patron del Mei. A presiedere la giuria d’onore sarà Morgan, fondatore dei Bluvertigo.

Il Meeting di Rimini è il più grande evento giovanile e culturale d’Europa "e la nostra iniziativa – spiega Cenci – è rivolta a tutti gli artisti tra i 14 e 40 anni e ai gruppi musicali, di qualsiasi genere e stile che desiderano unirsi ed esibirsi sul prestigioso palcoscenico del Meeting di Rimini e mettere alla prova la loro passione per la musica". Gli artisti dovranno eseguire due brani: una cover di un artista a loro scelta e un brano inedito che sia in linea con il tema del Meeting 2023: il legame tra l’esistenza umana e l’amicizia. La partecipazione al contest è completamente gratuita, le iscrizioni sono partite lo scorso lunedì e ci si potrà iscrivere fino alla mezzanotte di sabato 20 maggio 2023. I finalisti si esibiranno il 24 agosto 2023 al palco piscine della Fiera di Rimini, di fronte a una giuria presieduta da Morgan insieme ad altri esponenti del mondo musicale. Si valuteranno le esecuzioni e si selezionerà il vincitore dell’evento.

Inoltre, sempre il 24 agosto, il cantante terrà uno stage formativo su come comporre musica e testi musicali, aperto a tutti gli interessati. Numerosi sono i premi in palio per il vincitore: oltre all’esibizione live al Festival Mei di Faenza, ci sarà anche la possibilità di registrare il proprio progetto musicale per una settimana al Lotostudio di Ravenna; sarà realizzata anche la registrazione di un singolo in video a cura di Marcondiro e infine verrà effettuata la distribuzione digitale a cura del Mei dell’album e del singolo.

"Dopo aver avuto la partecipazione di tanti giovani nelle edizioni precedenti, ci auguriamo che anche per questa terza edizione del Meeting music contest arrivino molte adesioni. Speriamo che questa sia un’occasione per i giovani per potersi esprimere, per poter instaurare delle nuove relazioni e per poter imparare, crescendo" spiega Forlani. Per l’iscrizione si dovrà inviare il brano inedito in formato mp3 e segnalare la cover di un brano con la quale si vorrà partecipare, il tutto entro il 20 maggio, all’indirizzo [email protected] e [email protected] esclusivamente tramite WeTransfer. Entro il 15 giugno gli organizzatori del contest selezioneranno i finalisti. Le votazioni si svolgeranno in maniera palese.

Marzia Versiglia