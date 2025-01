Meeting, nuovi ‘mattoni’ per costruire tra la disperazione

"Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi" è il titolo del 46esimo Meeting di Rimini, in programma dal 22 al 27 agosto 2025 alla Fiera. La citazione, tratta dai Cori della Rocca di T.S. Eliot, offre una chiave di lettura nel segno della speranza e della concretezza per affrontare le sfide contemporanee. Come dichiara Bernhard Scholz, presidente della Fondazione, "negli ultimi anni, il Meeting ha evidenziato la forza vitale di chi, in mezzo a numerosi ‘deserti’ – solitudine, disperazione, conflitti, guerre – ha saputo costruire luoghi di condivisione".

L’edizione 2025 vuole essere un luogo di dialogo e confronto per condividere esperienze di costruzione che vadano oltre il tecnicismo o l’approccio utilitaristico. I circa 100 convegni, le 15 mostre e altrettanti spettacoli, saranno altrettante occasioni di presentare esperienze di ricostruzione e trasformazione. "Vogliamo portare alla luce la capacità - aggiunge Scholz - di rendere situazioni di stagnazione un’occasione di rinascita, riscoprendo la forza del lavoro, della solidarietà e della creatività".